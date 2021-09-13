Расисты осквернили статую чернокожей рабыни во Франции

Статуя чернокожей рабыни в городе Бордо во Франции подверглась расистскому нападению — неизвестные облили ее белой краской. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местные власти.

Памятник изображает уроженку Африки Модест Тестас, которую купила семья из Бордо в XVIII веке. Впоследствии женщину направили на карибский остров Эспаньола для работы на сахарной плантации. Позже ее перевели в США, где после смерти ее французских хозяев Тестас освободили от рабства.

Мэрия города заявила, что подаст иск о возбуждении уголовного дела по факту осквернения статуи по расистским мотивам. Власти отметили, что злоумышленники жестоко напали на все те ценности, которые олицетворяет собой памятник.

14 июля сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил запретить расистам ходить на футбольные матчи. «Если вы виновны в расовых оскорблениях в адрес футболистов, сделанных онлайн, вы не идете на матч. Никаких исключений», — подчеркнул политик.