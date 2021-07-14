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Борис Джонсон запретит расистам ходить на футбол

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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: Reuters
Премьер Великобритании Борис Джонсон запретит онлайн-расистам ходить на футбольные матчи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил запретить расистам ходить на футбольные матчи. Об этом он объявил, анонсируя новый закон о борьбе с дискриминацией по расовому признаку в интернете, передает The Independent.

«Если вы виновны в расовых оскорблениях в адрес футболистов, сделанных онлайн, вы не идете на матч. Никаких исключений», — приводит издание его слова, сказанные в британском парламенте после того, как футболисты английской сборной подверглись расистским оскорблениям из-за проигрыша в финале чемпионата Европы.

По нынешним законам, присутствовать на трибунах запрещено тем, кого уличили в расистском поведении на матче, а те, кто позволял себе оскорбления по расовому признаку в социальных сетях, наказываются за это, но могут продолжать посещать футбол. В том же законопроекте содержатся новые требования к платформам: IT-компаниям нужно будет самостоятельно удалять весь экстремистский контент со своих площадок под угрозой штрафов, объем которых может достигать 10 процентов от их годового оборота.

Как отмечает издание, ранее Джонсон показывал, что занимает более умеренную позицию в вопросах борьбы с предрассудками: он выступил в защиту министра внутренних дел страны Прити Пател. Она вызвала возмущение у ряда политиков, заявив о том, что болельщики имеют право выражать неудовольствие новым обыкновением футболистов вставать на одно колено перед матчем. Таким образом спортсмены повторяют жест неомарксистского движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которое заявляет о системном угнетении чернокожих по всему миру.

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