Венгерские фанаты показали баннер против преклонения колена на Евро-2020

Болельщики сборной Венгрии по футболу выступили против акций, связанных с борьбой с расизмом, на чемпионате Европы. О этом сообщает The Mirror.

Перед матчем второго тура группового этапа с Францией фанаты, шедшие на «Пушкаш Арену», показали баннер с перечеркнутым черным человечком на одном колене. Тем самым они выразили протест против акции.

Встреча, прошедшая в Будапеште на «Пушкаш Арене», завершилась со счетом 1:1. После двух матчей венгры занимают третье место с одним очком.

10 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал футболистов, преклоняющих колено перед началом матчей. По его мнению, этому жесту нет места на поле, а спорт должен популяризировать другие вещи. Орбан отметил, что в Венгрии никогда не было рабства.