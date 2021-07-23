Член совета американского города назвал свою коллегу «домашним ниггером»

Член совета американского города Таррант (штат Алабама) Томми Брайант назвал свою коллегу «домашним ниггером» (house nigger), а после отказался извиняться. Об этом сообщает WTRF News.

Инцидент зафиксировала видеотрансляция из зала заседания городского совета. «Слово на n. Давайте перейдем к слову на n. Привет. У нас здесь есть домашние ниггеры? А мы? Привет. Не могла бы она встать?» — произнес Брайант, встав со своего места и указав на чернокожую коллегу Веронику Фриман. После этих слов Фриман заплакала и покинула заседание, а Брайант отказался извиняться.

Когда журналисты спросили, расист ли он, член совета ответил, что таковым себя не считает. «Многие люди считают меня расистом. Но согласно тому, что является истинным определением расиста, абсолютно нет», — заявил Брайант.

Из-за случившегося Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения потребовала отставки политика. В сообщении организации сказано, что он «опозорил себя и запятнал занимаемую им позицию». Но Брайант объявил, что не только отказывается уйти из совета и извиниться, но еще и будет баллотироваться на пост мэра Тарранта.

Термин «домашний ниггер» является особенно оскорбительным в США, так как обозначает чернокожего раба, который лично прислуживает своему хозяину вместо работы в поле.

Ранее более чем 400 радиостанций в США запретили крутить у себя все песни американского кантри-музыканта Моргана Уоллена из-за того, что тот употребил слово «ниггер» в общении с другом. Музыкант извинился и пообещал исправиться.