Coca-Cola решила научить сотрудников «быть менее белыми»

Coca-Cola провела онлайн-тренинг для своих сотрудников, в котором рассказывается, как быть «менее белыми». Об этом сообщила YouTube-блогерша Карлин Борисенко, получившая снимки выдержек из использованной презентации от одного из сотрудников компании.

На снимках видно, что тренинг доступен в соцсети LinkedIn и был подготовлен автором книги «Белая хрупкость» Робин Дианджело. В частности, на одном из слайдов слушателям предлагается научиться «быть менее белыми». Лектор поясняет, что это значит быть «менее угнетающим, менее высокомерным, менее невежественным и более скромным».

В презентации утверждается, что единичных семинаров недостаточно для того, чтобы решить проблему расизма. Автор тренинга заявляет, что компании должны проводить собрания групп единомышленников и межрасовые дискуссии, а также затрагивать вопросы расизма в ходе собеседований. Кроме того, в презентации содержится утверждение, что к 3-4 годам дети уже понимают, что лучше быть белыми.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что белые расисты — это главная террористическая угроза внутри страны. Политик подчеркнул, что сторонники теорий расового превосходства «душевнобольные и опасные люди».