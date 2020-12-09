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Эрдоган назвал Францию расистской страной из-за футбольного скандала

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скандал с якобы расистским высказыванием судьи во время матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и «Истанбулом» показывает, насколько сильны расистские тенденции в современной Франции. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Такое отношение непростительно. Мы по-прежнему стоим на том что (...) Франция стала страной, где усиливается расистская риторика и действия», — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее 9 декабря резервный судья Себастьян Чолтеску, из-за высказываний которого была прервана игра, объяснился. «Negru по-румынски означает "черный". Я не расист», — подчеркнул арбитр.

Обе команды покинули поле на 14-й минуте матча после того, как Чолтеску якобы назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром». «Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», — сказал Чолтеску главному арбитру встречи Овидиу Хацегану, уточняя, кому следует вынести наказание.

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