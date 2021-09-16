СК возбудил дело о «склонении к беспорядкам» в дни выборов в России

СК возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования через Telegram

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении активиста и основателя Telegram-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова по подозрению в склонении к массовым беспорядкам в дни голосования. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 212 УК РФ («Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках»).

Группа лиц в составе более 11 человек из семи российских регионов создала сеть Telegram-каналов. Там велась агитационная деятельность, направленная на организацию массовых беспорядков на территории страны в дни голосования с 17 по 20 сентября.

Ранее лидера движения «За новый социализм» политолога Николая Платошкина приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. По данным следствия, он склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений, чтобы организовать беспорядки.