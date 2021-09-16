Глава МИД Украины прокомментировал сообщения о поставке «Железного купола»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной поставке Киеву системы противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome). Об этом сообщает портал «Гордон».

Кулеба рассказал, что во время визита в США обсуждался вопрос, как американская сторона может помочь Украине укрепить противовоздушную и противоракетную оборону. «Обсуждались разные варианты тех технологий, которые Украина может получить или купить в США или при их содействии», — пояснил глава МИД.

Он подчеркнул, что безопасность и обороноспособность постоянно находятся в повестке дня президента, премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны.

Ранее издание Politico сообщило, что поправка к законопроекту об обороне США за 2022 финансовый год указывает администрации американского президента Джо Байдена на необходимость передачи Украине систем противовоздушной или противоракетной обороны. Источники в палате представителей рассказали, что Вашингтон принял к сведению заявление украинского министра обороны Андрея Тарана о потребности Киева в системе вроде Iron Dome.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала на брифинге, что ей надо уточнить вопрос о возможности таких поставок.

Спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович сказал, что «Железный купол» планируется использовать для защиты критических объектов инфраструктуры. «Например, она способна прикрыть Мариуполь», — пояснил чиновник.