Россиянка отдохнула в люксовом отеле Египта и сравнила его с польским курортом

Российская туристка отдохнула в люксовом отеле египетского курорта Порт-Галиб и сравнила его с польским городом. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница решила побывать в малопопулярном среди россиян курорте Порт-Галиб. Для этого девушка купила билеты до Хургады, а дальше добралась до ближайшего к городу аэропорту Марса-Алам внутренними авиалиниями. По словам автора отзыва, недельный тур в пятизвездочном отеле по системе «все включено» ей обошелся ей в 965 евро (около 82 тысяч рублей) на одного.

«Отель ориентирован на европейцев — в основном там немцы и поляки. Вообще весь Порт-Галиб сейчас выглядит как польский курорт. Продавцы-арабы немного освоили польский, вывески и меню в барах тоже в основном на польском и немецком языках», — описала свои ощущения россиянка.

Туристке понравился интерьер и ремонт отеля, кухня и алкоголь, а также пляж с огромным коралловым рифом, где можно понаблюдать за рыбами, скатами и черепахами. В самом городе путешественница отметила большое количество баров и ресторанов и удобную набережную.

«Одно могу сказать точно — отдыхать тут намного приятнее, чем в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе. Но без прямого перелета до аэропорта Марса-Алама отдыхать тут нерентабельно. Приходится тратить время и деньги на трансфер или внутренний перелет», — подытожила россиянка.

Ранее в сентябре россиянка отдохнула в Египте и пожаловалась на плохую организацию экскурсий и «отмороженных» гидов. Так, за время отпуска путешественница побывала на трех экскурсиях, которые ее полностью разочаровали.