Глава «Альянса врачей» отреклась от ФБК

Глава «Альянса врачей» Васильева: с этого дня прошу не ассоциировать меня и альянс с ФБК

Глава «Альянса врачей» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасия Васильева отреклась от ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Слова об этом появились на ее странице в социальной сети Facebook.

«Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все... С этого дня прошу не ассоциировать меня и "Альянс врачей" с ФБК. Я, безусловно, не отступаюсь и профсоюз продолжит свою работу», — говорится в сообщении.

В профиле, где было опубликовано это обращение, говорится, что в данный момент страницу ведет команда Васильевой.

Дополнение: Пресс-секретарь «Альянса врачей» Александра Захарова сообщила, что страницу Васильевой в Facebook «не взломали» и это ее «личное решение». Об этом пишет Znak.com в своем Telegram-канале.

1 сентября сообщалось, что лидера «Альянса Врачей» Анастасию Васильеву задержали в Москве. Уточнялось, что ей оформили принудительный привод в Преображенский суд на заседание по «санитарному делу».