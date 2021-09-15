Двум задержанным грозит административный арест за акцию в поддержку Навального

В Москве полицейские составили протоколы в отношении группы молодых людей, которые вышли на Красную площадь с плакатом в поддержку основателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитника Сергея Тельнова.

«На всех пятерых молодых людей составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка проведения митинга)», — заявил адвокат, добавив, что двум участникам акции дополнительно вменяется неповиновение сотрудникам правоохранительных органов по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

По словам Тельнова, пятеро человек пришли на Красную площадь с плакатом, посредством которого они «реализовывали свое право на свободу выражения мнений и свободу собраний». Один из участников акции был журналистом и снимал все происходящее. После того как молодые люди сделали несколько шагов с плакатом, к ним подошли полицейские. Они провели задержание.

Административные протоколы будут рассмотрены в среду, 16 сентября, в Тверском суде. Туда доставят двоих молодых людей, которым грозит административный арест.