Эксперты заявили о кибератаках из США в дни акций в поддержку Навального

Специалисты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу ФСБ, зафиксировали серию атак на порталы государственных органов власти во время проведения несогласованных акций в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом заявил заместитель директора центра Николай Мурашов, передает «Интерфакс».

По его словам, DDoS-атакам подверглись официальные сайты российского МИД, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии. Нападения производились в разные дни, однако происходили по одному сценарию. Среди источников вредоносного воздействия были те, что располагались в адресном пространстве США, уточнил Мурашов.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с кибератакой на портал Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

«После получения несанкционированного доступа на ресурсе были размещены фотография Навального и текстовое сообщение о том, что атака была проведена в его поддержку. Вредоносное воздействие было осуществлено с ip-адресов Франции и Германии», — сказал Мурашов.

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Эти примеры, убежден замдиректора НКЦКИ, опровергают заявления организаторов и волонтеров штаба Навального, которые утверждали, что акции протеста являются спонтанными и народными.

21 апреля прошли акции в поддержку Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии во Владимирской области. Согласно предварительной информации МВД, в общей сложности в них приняли участие 14,4 тысячи человек, из них 6 тысяч и 4,5 тысячи человек — в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

В Кремле не увидели поводов для оценки несогласованных протестов, подчеркнув, что это тема «для оценки органов правопорядка, внутренних дел».