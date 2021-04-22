Москалькова заявила об отсутствии обращений по поводу несогласованных акций

По поводу несогласованных акций, прошедших накануне, 21 апреля, в города России, ни одного обращения не поступало. С такой оценкой выступила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Аппарат работал до 8 утра сегодня, мы мониторили ситуацию во всех регионах, была с уполномоченным по правам человека в других регионах на связи», — сообщила омбудсмен.

Москалькова также обратилась к уполномоченной по правам человека в Москве Татьяне Потяевой — в аппарате столичного омбудсмена также сообщили об отсутствии обращений.

Ранее в Кремле отметили, что не видят поводов для оценки несогласованных акций, прошедших в крупных городах России, в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). «Скорее, это тема для оценки органов правопорядка, внутренних дел. Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Акции в поддержку Навального прошли в 29 российских городах. По предварительным данным МВД, в них приняли участие 14,4 тысячи человек. Наибольшее число протестующих зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге — 6 тысяч и 4,5 тысячи человек соответственно.