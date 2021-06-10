Лиссабон передал Москве данные организаторов акции в поддержку Навального

Мэрия Лиссабона передала посольству России в Португалии личные данные организаторов акции в поддержку учредителя ФБК (признан экстремистской организацией и включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом сообщила португальская газета Expresso.

Как стало известно, организаторами акции были три человека с двойным гражданством — российским и португальским. Они попросили городской совет Лиссабона разрешить им провести митинг и в ходе этого передали свои личные данные, включая адреса и номера телефонов, сообщает РБК со ссылкой на испанскую газету Publico и другие португальские СМИ.

Однако мэрия передала информацию не только местной полиции, но и российскому посольству, а также МИД России. Позже городской совет Лиссабона признал факт передачи данных. Там заявили, что следовали стандартной процедуре, однако в данном случае признали свои действия ошибочными. Мэр Лиссабона Фернандо Медина принес организаторам митинга публичные извинения.

Глава ФБК Алексей Навальный в настоящее время находится в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Покрове, где отбывает наказание по делу «Ив Роше». 17 января блогера арестовали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.