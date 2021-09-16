Завещание мужа Елизаветы II засекретили для «поддержания ее достоинства»

Завещание покойного британского принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, не будет оглашаться еще как минимум 90 лет для «поддержания достоинства» вдовы, передает «Би-би-си».
Решение о том, что документ десятилетиями будет храниться запечатанным и засекреченным, принял судья Эндрю Макфарлейн (Andrew McFarlane). Как отметил юрист, в отношении завещания мужа королевы применят особую практику из-за конституционного положения королевы. «Нужно усилить защиту, предоставляемую действительно приватным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц для поддержания достоинства монарха и близких членов ее семьи», — подчеркнул он. По истечении 90 лет с документом можно будет ознакомиться «за закрытыми дверями». Королевская семья решит, стоит ли его обнародовать.
При этом обычно завещания британских монархов запечатываются на неопределенное время. В случае с Филиппом судья решил установить минимальный срок.
Принц Филипп умер в возрасте 99 лет 9 апреля 2021 года. Причиной смерти назвали преклонный возраст.