Раскрыты подробности о состоянии здоровья тяжелобольного Андрея Губина

Друзья российского певца Андрея Губина объяснили, почему он выглядит больным и изможденным после возвращения из Египта. Их слова приводит «Московский комсомолец».

Отмечается, что 47-летний артист в последнее время не появляется на светских мероприятиях. В отдельных СМИ предположили, что лечение в Египте не помогло, поэтому на фотографиях Губин выглядит тяжелобольным. Друзья исполнителя хитов «Зима, холода» и «Девушки как звезды» раскрыли подробности о состоянии его здоровья.

«Ну, Андрей не усох. Он просто хорошо просушился, чему могли бы многие позавидовать. Он всегда активно занимался спортом и занимается сейчас», — объяснил приятель Губина, предприниматель Владимир Бурмяков.

В беседе с корреспондентами издания еще один друг артиста, музыкант Тарис Ващишин, заявил, что у звезды нулевых действительно есть проблемы со здоровьем, однако певец продолжает писать новые песни, посвящая себя полностью творчеству.

Ранее сообщалось, что Андрей Губин вернулся из Египта в Россию. Он подтвердил, что уезжал туда на лечение. Певец также отметил, что редко общается с людьми, кроме девушки, с которой живет.