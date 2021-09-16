Антироссийскую политику Литвы объяснили поиском большого врага

Житель Вильнюса: Литве после распада СССР нужен был большой враг, им стала Россия

Романтика периода борьбы за независимость в Литве быстро сменилась прагматикой. Такое мнение «Ленте.ру» высказал житель Вильнюса Виктор в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза.

По словам Виктора, в молодости он активно поддерживал движение за независимость, так как чувствовал «единение» литовцев и русских. Однако вскоре после достижения независимости власти страны начали вести антироссийскую политику.

«Сейчас Литва это маленькая страна. Чтобы сохранить свою национальную гордость, ей нужен был большой враг. Им и стала Россия», — рассказал он. По словам Виктора, тем русскоязычным, которые отождествляли себя только с Россией, «пришлось несладко». Он испытывает разочарование после 30 лет независимости страны, Виктор считает, что его мечты «не сбылись».

Литва вместе с Эстонией и Латвией вошли в состав СССР в 1940 году (в данных странах это событие считается началом периода советской оккупации) и оставались там в качестве союзных республик до 1991 года.