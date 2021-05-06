Посол рассказал о «притеснениях» русских в Литве и сравнил доходы населения

Средний доход у литовцев «намного больше», чем у россиян. Об этом заявил посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, конечно же, «не все 100 процентов граждан живут хорошо», однако с момента вступления в Евросоюз в 2004 году показатели Литвы по валовому продукту на душу населения лишь растут. В результате сейчас «средний заработок литовцев — больше 1000 евро на душу», отметил дипломат.

Баярунас также заявил, что есть много пропагандистских заявлений про ущемления и притеснения россиян в Литве, в том числе в сфере туризма. «Когда мне говорят, что русским плохо в Литве — ну не ехали бы тогда в Литву русские туристы! Они не выбирали бы Литву как одно из туристических направлений, если бы там было плохо и никто бы не говорил по-русски», — пояснил он. Посол добавил, что туризм из России для страны всегда оставался на втором-третьем месте.

29 апреля Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го — на 26,7 процента.

Ранее ведомство сообщило, что уровень бедности в России в 2020 году снизился до 12,1 процента, что стало минимальным показателем с 2014 года.