Среднему классу в России предрекли обеднение

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов предрек обеднение среднему классу в России. Об этом сообщает РБК.

Кузьминов объяснил, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса. Это, по его мнению, является «дефектом нашей политики». С этой точки зрения, отметил ректор ВШЭ, переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен».

Падение доходов среднего класса может привести и к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста, и этот показатель останется «в пределах двух процентов». Выпасть в бедность может значительная доля населения, заключил он.

29 апреля Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го — на 26,7 процента. Масштаб падения в последнем случае (более чем на четверть) связан как с сезонными выплатами в конце года, так и с новогодними каникулами.