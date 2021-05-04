В господдержке среднего класса в России не увидели смысла

Экономист Михаил Хазин прокомментировал данные о том, что средний класс в России может обеднеть. Свое мнение он высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в государственной поддержке среднего класса нет смысла. «В рамках разрушения либерально-экономической модели превращение среднего класса в бедных — это неизбежный процесс», — сказал он, отметив, что на всех денег не хватит.

Хазин добавил, что такая проблема существует не только в России, но и в странах Европы и США. При этом в России она наблюдается в меньшей мере, поскольку и средний класс в стране меньше.

Ранее ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов предрек обеднение среднему классу в России. Он объяснил, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса. Это, по его мнению, является «дефектом нашей политики». С этой точки зрения, отметил ректор ВШЭ, переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен».