Туристы в Карпатах погибли от взрыва снаряда Первой мировой войны

Двое туристов в Карпатах, по предварительным данным, погибли от взрыва снаряда времен Первой мировой войны. Об этом сообщает полиция Закарпатской области Украины.

«На месте происшествия обнаружена выбоина, возникшая в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что группа туристов из 12 человек, включая двоих детей, устроила привал в долине Под-Берды вблизи села Вороненко Ивано-Франковской области. Путешественники разожгли костер, после чего произошел взрыв.

По данным полиции, два человека, сидевшие у огня, погибли на месте, еще пятеро попали в больницу.

В конце августа на популярном пляже в Нью-Джерси в США во время шторма сильный удар молнии убил 19-летнего спасателя. Еще шесть человек в возрасте от 15 до 56 лет получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницу с тошнотой и головокружением.