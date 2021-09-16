В МВД опровергли информацию об ужесточении наказания за шторки в автомобилях

В МВД опровергли данные об усилении наказания за шторки на окнах машин

В МВД опровергли информацию о том, что в России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в автомобилях, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. До этого сотрудники госавтоинспекции ограничивались предупреждением или штрафом в размере 500 рублей, сейчас же вместе с денежным взысканием инспекторы якобы предписывали снять шторки в течение десяти дней или прямо на месте. Сообщалось, что в случае невыполнения такого требования, автоинспекция может остановить регистрацию машины

В ведомстве пояснили, что санкция для таких нарушений действует уже более десяти лет — штраф за нарушение составляет 500 рублей. В МВД добавили, что изменений в эту правовую норму не вносились, их также пока не планируется в будущем.

Ранее стало известно, что МВД изменит правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. В проекте постановления правительства уточняются субъекты, которые уполномочены на проведение поверок технических средств и измерения, применяемых для медосвидетельствования.

