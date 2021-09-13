МВД показало новый электромобиль российской полиции

Новый электромобиль российской полиции попал на видео. Ролик с транспортный средством, который будет патрулировать улицы Ростова-на-Дону в понедельник, 13 сентября, показала пресс-служба региональной полиции.

На кадрах видно, как проводится инструктаж для сотрудников полиции, далее демонстрируются возможности новой техники. Ее показали в ролике в разных ракурсах, а голос за кадром рассказал о технических особенностях автомобиля и о том, для каких целей городская администрация приобрела электромобили. Всего куплены две единицы техники.

Полицейские на электромобилях будут обеспечивать безопасность в парке «Левобережный», а также патрулировать крупные спортивные объекты. Новинка ездит со скоростью 30 километров в час.