Модель вышла на публику в купальнике из скотча

На Ямайке модель посетила публичное мероприятие в купальнике из частиц скотча, которые прикрывали обнаженные части ее тела, и поделилась впечатлениями. Материал публикует Daily Star.

Манекенщица Эмбер Филдс (Amber Fields) вышла в свет почти обнаженной в рамках проекта Black Tape Project, запущенного в 2018 году художником Джоэлем Альваресом. На размещенных кадрах женщина позирует без одежды, а на ее тело нанесена аппликация серебристого оттенка в виде слитного купальника.

Героиня материала рассказала, что приклеивала гипоаллергенный скотч на тело около семи часов. По ее словам, помимо нее на вечеринке присутствовали и другие девушки в подобных нарядах. «Это был крутой, хоть и немного непривычный опыт. Было ощущение, что я гуляю голой — чувствовала себя круто», — высказалась Филдс.

В июле 2018 года бренд Black Tape Project представил летнюю коллекцию купальников из разноцветного скотча на показе Miami Swim Week во Флориде. Девушки вышли на подиум с наклеенными на голое тело аппликациями в виде разных моделей бикини. На некоторых из них были закрытые купальники из плотной черной изоленты, на других — из полупрозрачной клейкой ленты ярких оттенков.

