Россиянин забил до смерти громко поющего на улице прохожего

Житель Красноярского края, до смерти избивший прохожего за музыку, явился с повинной

Следственными органами управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержан подозреваемый, который до смерти избил 20-летнего прохожего за громкую музыку и пение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

27-летний житель города Минусинска сообщил об инциденте и добровольно написал заявление о явке с повинной.

15 сентября 2021 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на улице Тимирязева в Минусинске произошла драка, в результате которой погиб 20-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, вечером 15 сентября в Минусинске молодой человек во время прогулки с девушкой и приятелями слушал музыку на телефоне и громко подпевал. К компании подошел мужчина и выразил недовольство ее шумным поведением. В ходе конфликта незнакомец несколько раз ударил молодого человека, от чего он скончался. Подозреваемый с места преступления скрылся.

Сейчас он задержан и в ближайшее время будет допрошен.

Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.