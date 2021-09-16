Девушка почистила зубы крысиным ядом вместо зубной пасты и умерла

Жительница индийского города Мумбаи случайно почистила зубы крысиным ядом и умерла. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

18-летняя Афсана Хан утром пошла чистить зубы и по ошибке взяла вместо зубной пасты лежавший рядом тюбик с крысиным ядом. Во время чистки зубов индианка поняла, что это не зубная паста, и сразу прополоскала рот. Испугавшись, что мать будет ругать ее, она никому не сказала о произошедшем.

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Позже у девушки сильно заболел живот, и мать отвезла ее в больницу. «Несмотря на то что врачи дали ей лекарства, пациентка продолжала жаловаться на боль в животе в течение трех дней. После этого она рассказала матери, что перепутала пасту и яд», — сообщили в полиции.

Хан снова госпитализировали, но ее состояние не улучшилось. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

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