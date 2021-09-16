Интернет и СМИ
 
Последние новости
Власти определились со сбором денег с российских металлургов
Названы затраты на замену иностранных самолетов российскими
Белоруссия отменила безвиз для ряда стран
В России начали зачитывать автомобили как первый взнос по ипотеке
Раскрыта зарплата главы СБУ и его окружения
Эстонский депутат Европарламента осудил вмешательство ЕС в дела России
Украинка Магучих описала свою реакцию на критику фото с Ласицкене
Россиянка устроилась работать тайным покупателем и оказалась должна миллион
Врач раскритиковал названную судмедэкспертом причину смерти съевшей арбуз семьи
Бойцов самого засекреченного российского спецназа заметили в новых беретах
Новости партнеров
Прослушать новость

Девушка высмеяла список строгих правил поведения парня и бросила его

Блогерша ccarollynn из TikTok перечислила правила поведения, оставленные ей бывшим парнем
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: @ccarollynn / TikTok

Пользовательница TikTok под ником ccarollynn опубликовала ролик, в котором перечислила и высмеяла список строгих правил поведения, составленный ее бывшим возлюбленным. Девушка призналась, что испытала эмоциональное насилие, впервые прочитав послание от парня, поэтому решила бросить его.

Блогерша подчеркнула, что получила список правил перед тем, как поехала учиться в колледж. В сообщении говорилось, что ccarollynn запрещалось отключать сервисы геолокации, чтобы ее местоположение всегда можно было отследить. Кроме того, девушка обязана была согласовывать все свои наряды не только с партнером, но и с его матерью.

Как Россия стала страной рейвов, гламура и певицы МакSим
Читать

«Никакого алкоголя. Не надевай укороченные топы и обтягивающую одежду. Будь в общежитии в девять часов вечера каждый день и звони мне по FaceTime, чтобы я знал, что ты одна», — написал молодой человек. В конце списка он запретил ccarollynn носить одежду других парней, а также снимать с пальца подаренное им кольцо.

Многие комментаторы поддержали девушку: они признали, что ее отношения были ужасными. «Теперь у вас есть список дел, которые нужно выполнить после окончания отношений», — пошутил один из зрителей. Другие сказали, что попадали в такую же ситуацию, когда возлюбленные ставили им строгие условия.

В одном из следующих видео ccarollynn добавила, что считает подобные правила неприемлемыми. Поэтому, получив список, она сразу разорвала отношения с возлюбленным и заблокировала его в соцсетях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Парень узнал причину исчезающего звука в порно и попал в «худший кошмар»
Парень отказался идти на свадьбу матери и объяснился
Женщина объявила о беременности на дружеском ужине и была пристыжена
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0215 июля

«Я испытываю ужас»

Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
06:0014 сентября

Женщину пристыдили за нестандартное наказание пятилетнего ребенка

04:4914 сентября

Мошенники придумали новую аферу с телефонными номерами россиян

03:3214 сентября

Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок

Интернет и СМИ00:08 9 июля

«Ленин — гриб»

Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
00:0914 сентября

Мясников назвал способ избежать вспышек коронавируса после открытия границ

21:5013 сентября

Иван Ургант получил почетную итальянскую награду

20:4713 сентября

В офис Google в России пришли приставы

Интернет и СМИ00:02 3 июля

«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»

Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
20:2013 сентября

Познер прокомментировал победу Медведева в финале US Open

19:0913 сентября

Доктор Мясников назвал самые важные для пожилых прививки

18:1413 сентября

Популярный российский комментатор покинул «Матч ТВ» после шести лет работы

Россия
«Они чувствуют себя обиженными»
Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
Почему люди становятся наблюдателями на выборах?
Кто будет наблюдать за выборами в Госдуму и зачем это нужно
Все материалы
Мир
В США заявили о неуверенности в вопросе повторной вакцинации от COVID-19
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
Еврокомиссия создаст управление по ЧС в области здравоохранения
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
В Афганистане появился черный рынок виз
В США полицейские в упор расстреляли чернокожего с мачете
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии возбудили дело по факту обстрела пограничного знака
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Лукашенко рассказал о военных учениях с Россией и вспомнил Зеленского
Лукашенко рассказал о рисках силового разрешения конфликтов
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
В Грузии члена правящей партии заподозрили в нападении на журналиста
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Все материалы
Экономика
Власти определились со сбором денег с российских металлургов
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Американский миллиардер назвал условие уничтожения биткоина
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
В Европе понадеялись на скорое снижение цен на газ
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«Роснефть» и Япония займутся развитием углеродного менеджмента
Все материалы
Силовые структуры
На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку
Архивное фотоВооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области.
Налетчик ранил полицейского и скрылся
Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем
«Надо стать зубастым»
Бандиты из Татарстана совершили десятки убийств. Как ликвидировали самую жестокую ОПГ России?
После нападения на отдел полиции в Лисках возбуждено уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Чернокожий олимпийский чемпион с Украины рассказал о боязни посещать футбол
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Бывший чемпион UFC проведет супербой по специальным правилам
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Нурмагомедов назвал лучший способ «разгрузиться»
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Макгрегор анонсировал проект на Netflix
Все материалы
Культура
Вынесен приговор актеру сериала «След» за нападение на автоинспектора с ножом
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Минкультуры и «РОСКОНЦЕРТ» привезут артистов в отдаленные города и села России
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Кассету с записью невышедшей песни Джона Леннона выставят на аукционе
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»
История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер ответил на вопрос о собственной успешности
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Популярная ведущая назвала причину ухода из утреннего шоу спустя 20 лет работы
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
В России запустили сериалы «Советский дизайн» и «Френдзона»
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Известный оператор раскрыл изнанку съемок рекламы
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц
Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына
Женщина год играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Ford представил обновленную Fiesta
На какие китайские автомобили пересаживаются россияне: рейтинг
Десятка самых популярных моделей
Раскрыты сроки появления нового внедорожника Isuzu в России
Быстрое знакомство с обновленным седаном Kia Cerato
Новый дизайн, другой логотип и управление с телефона
В Англии построили гибридный внедорожник с запасом хода 7000 километров
Этим машинам уже 20 лет?! Премьеры Франкфурта-2001
Знаковые модели IAA-2001: BMW E65, Mercedes SL, Lamborghini Murcielago
Россиянам приходится ждать новые машины на полтора месяца дольше, чем раньше
Все материалы
Среда обитания
Африка вступила в борьбу за спасение планеты
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Появился способ сделать строительство безопасным для планеты
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
В четверти регионов России стартовал отопительный сезон
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Глава «Газпром нефти» оценил будущее нефтегазовой отрасли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Сочи пообещали открыть 25 зимних пляжей
Все материалы