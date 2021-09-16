Девушка высмеяла список строгих правил поведения парня и бросила его

Пользовательница TikTok под ником ccarollynn опубликовала ролик, в котором перечислила и высмеяла список строгих правил поведения, составленный ее бывшим возлюбленным. Девушка призналась, что испытала эмоциональное насилие, впервые прочитав послание от парня, поэтому решила бросить его.

Блогерша подчеркнула, что получила список правил перед тем, как поехала учиться в колледж. В сообщении говорилось, что ccarollynn запрещалось отключать сервисы геолокации, чтобы ее местоположение всегда можно было отследить. Кроме того, девушка обязана была согласовывать все свои наряды не только с партнером, но и с его матерью.

«Никакого алкоголя. Не надевай укороченные топы и обтягивающую одежду. Будь в общежитии в девять часов вечера каждый день и звони мне по FaceTime, чтобы я знал, что ты одна», — написал молодой человек. В конце списка он запретил ccarollynn носить одежду других парней, а также снимать с пальца подаренное им кольцо.

Многие комментаторы поддержали девушку: они признали, что ее отношения были ужасными. «Теперь у вас есть список дел, которые нужно выполнить после окончания отношений», — пошутил один из зрителей. Другие сказали, что попадали в такую же ситуацию, когда возлюбленные ставили им строгие условия.

В одном из следующих видео ccarollynn добавила, что считает подобные правила неприемлемыми. Поэтому, получив список, она сразу разорвала отношения с возлюбленным и заблокировала его в соцсетях.