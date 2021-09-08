Женщина объявила о беременности на дружеском ужине и была пристыжена

Пользовательница Reddit под ником fuziz поделилась историей о том, как пристыдила свою знакомую, объявившую во время дружеского ужина о том, что она ждет ребенка. Автор поста уточнила, что новость о беременности прозвучала в разгар празднования помолвки ее близкой подруги.

«Моя подруга Сара пригласила меня и моего парня на ужин, чтобы сообщить о своей помолвке. Помимо нас в ресторан пришли и другие ее близкие друзья. Мы все были рады этому событию, поздравляли Сару и ее жениха и просто хорошо проводили время», — вспомнила пользовательница.

Внезапно дружескую идиллию нарушила их общая знакомая. «Она заявила, что ждет ребенка. Все внимание теперь было направлено на нее, присутствующие начали ее поздравлять. Я посмотрела на Сару: она молчала и выглядела расстроенной», — поделилась автор поста. Рассказчица была возмущена поступком беременной знакомой и отчитала ее за желание привлечь всеобщее внимание на чужом празднике.

«Она расплакалась и сказала, что мне не следовало говорить с ней в таком тоне, потому что она ждет ребенка. Я ответила ей, что она не первая беременная женщина и что она должна уважать друзей и не думать только о себе», — написала рассказчица. В заключение она поинтересовалась у пользователей, что они думают о ее поступке.

Большинство пользователей встали на сторону автора публикации. «Вот бы у меня была такая хорошая подруга, как вы. Вы поставили ту женщину на место и защитили Сару», — отметил комментатор с ником verminousbow. «Вы настоящий герой. Нам нужно больше таких людей в мире», — написал юзер Green-Web792.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как случайно потерял лучшую подругу. Парень отправил ей пьяное сообщение, из-за которого муж девушки запретил им общаться.