В Африке оценили победителя боя между Су-35 и Rafale

Благодаря лучшей маневренности и авионике российский истребитель Су-35 в воздушном бою на дистанции видимости победит французский Rafale, уверяет южноафриканский журнал Ultimate Defence в спецвыпуске, посвященном форуму «Армия-2021». На оценку издания обратили внимание в ТАСС.

В публикации отмечается бортовая радиолокационная станция Н035 «Ирбис», позволяющая Су-35 обнаруживать цели вроде Rafale на дальности около 270 километров. При этом французский самолет, как утверждают в ЮАР, способен обнаружить российский на дальности всего 120 километров.

Согласно Ultimate Defence, данное обстоятельство позволяет Су-35 первым обнаружить Rafale и открыть огонь на поражение. Издание отмечает, что возможности российского истребителя расширяют ракеты большой дальности.

В июле польский портал Defence24, ссылаясь на египетскую прессу, сообщил, что французский истребитель Rafale победил российский Су-35 в учебном воздушном бою. По данным издания, победу Rafale над Су-35 обеспечил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Self-Protection Equipment to Counter Threats for Rafale Aircraft (SPECTRA) первого, который «заглушил» радар второго. Defence24 утверждает, что причиной победы Rafale стало использование на Су-35 устаревших технологий, однако признает, что французский истребитель обошелся Египту почти в два раза дороже российского.