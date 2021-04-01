Россия назвала конкурентов Су-35

Прямыми зарубежными конкурентами российского истребителя Су-35 можно назвать американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, заявили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

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«Несмотря на то, что российский истребитель Су-35 относится по классификации к поколению 4++, по совокупности своих летных и боевых характеристик этот самолет вплотную приближается к истребителям пятого поколения», — сказали в ведомстве.

В ФСВТС отметили, что «с оптимизмом смотрят на экспорт этой машины, так как она вызывает все больший интерес, несмотря на усиливающуюся недобросовестную конкуренцию и известные попытки дискредитации нашей техники».

В июле 2020 года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, которое курирует Центральный комитет Коммунистической партии Китая, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.