Снятый в Тверской области сериал покажут по федеральному телевидению

Сериал «Русские горки», снятый в Тверской области, покажут по Первому каналу. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты в Твери» в четверг, 16 сентября.

Сюжет сериала вращается вокруг событий, разворачивающихся в 1945 году после окончания Великой Отечественной войны. Героями «Русских горок» выступают друзья-фронтовики, которые знакомятся с девушкой, на попечении которой живут две воспитанницы-англичанки.

Проект будет состоять из 20 эпизодов. Съемки сериала проходили в 2017 году в деревнях Василево и Климово Торжокского района Тверской области. Премьера «Русских горок» на федеральном телевидении запланирована на 20 сентября.

В конце июля сообщалось, что комедию «Маньячелло» режиссера Жаргала Бадмацыренова покажут по каналу ТНТ. Отмечалось, что это первый бурятский ситком, который появится в эфире федерального телеканала.