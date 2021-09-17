Apple отключила в России одну из функций на всех устройствах

Американская компания Apple, вероятно, отключила на территории России функцию «Частный узел» (iCloud Private Relay), сообщает TJ.

Эта система, доступная для юзеров на всех устройствах при подписке на дополнительное пространство в iCloud, позволяет скрыть IP-адрес от всех, включая оператора связи и саму компанию Apple. Несмотря на то, что в СМИ ее сравнивают с VPN-сервисом, Apple подчеркивает, что одна из задач механизма, прежде всего, защита от рекламного отслеживания.

О проблемах в работе сервиса сообщили россияне. Проверка в предрелизной iOS 15 показала, что «частный узел» можно подключить. Через некоторое время работы он отключается и присылает уведомление о том, что не доступен в России. В причинах указаны «действующие ограничения местного законодательства».

На данный момент функция не работает в Белоруссии, Египте, Казахстане, Китае, Колумбии, а также в Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде, на Филиппинах и в Южноафриканской Республике.

В сентябре компания представила модели iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Девайсы заменили аналогичные аппараты предыдущего поколения с пометкой 12.