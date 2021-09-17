Адвокат заказал киллеру свое убийство ради заботы о сыне

Мужчина из штата Южная Каролина, США, попал под суд за организацию собственного убийства. Об этом сообщает LADbible.

По данным следствия, адвокат Алекс Мердо решил нанять киллера, чтобы тот застрелил его во время «подстроенной поломки машины» на дороге. На заказ собственного убийства Мердо пошел ради того, чтобы позаботиться о 20-летнем сыне, который получил бы страховку в размере 10 миллионов долларов (около 725 миллионов рублей).

4 сентября 2021 года, через два дня после выхода из наркологической клиники, Мердо был доставлен в больницу с «поверхностными огнестрельными ранениями». Позже был задержан бывший клиент адвоката Кертис Эдвард Смит, которого, помимо прочего, обвинили в содействии самоубийству и сговоре с целью страхового мошенничества.

Материалы по теме Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым

Сообщается, что Мердо в течении 20 лет страдал от наркотической зависимости, а летом 2021 года были убиты его жена и старший сын. Адвокаты мужчины заявили, что он считал самоубийство «единственным выходом» и способом позаботиться о сыне, однако был уверен, что в страховом договоре есть «оговорка по поводу суицида».

Кертис Эдвард Смит на допросе показал, что Мердо сам выдал ему пистолет, а целью убийства было получение сыном жертвы страховки.

Кроме того, по данным New York Post, Алекс Мердо является фигурантом еще двух расследований в штате Южная Каролина. В первом случае его обвиняют в хищении крупной суммы у юридической фирмы, в которой он ранее работал. Второе дело касается смерти 57-летней домработницы семьи Мердо, которая погибла якобы «в результате несчастного случая, связанного с падением» в 2018 году, однако точные детали происшествия до сих пор остаются невыясненными.

В полиции штата заявили, что сейчас Мердо активно сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что мужчина из США был вынужден инсценировать собственную казнь, чтобы помочь полиции. Выяснилось, что жена решила избавиться от него и ищет для этих целей киллера.