Басманный суд арестовал троих обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования

Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова и Никиту Крещука арестовали, а Марию Платонову, которая обвиняется по той же статье, отправили под домашний арест до 14 ноября. Мера пресечения пятой фигурантке дела — Жанне Черновой — пока что не назначена.

Постановления суда еще не вступили в силу и могут быть обжалованы в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, что более 11 человек, проживающие в семи российских регионах, создали несколько Telegram-каналов, где проводилась призывы к организации беспорядков в стране в дни выборов в Государственную Думу с 17 по 20 сентября.

16 сентября стало известно, что по подозрению в склонении к массовым беспорядкам в дни голосования следователи возбудили уголовное дело в отношении активиста и основателя Telegram-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова.