Арестован фигурант по делу о призывах к беспорядкам в дни выборов в России

Басманный суд арестовал Дмитрия Чебанова за склонение к беспорядкам во время выборов

Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого в склонении к массовым беспорядкам в дни выборов активиста и основателя Telegram-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, ее слова передает РИА Новости.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения до 14 ноября в отношении Дмитрия Чебанова», — заявила представитель Басманного суда.

Ранее стало известно, что группа лиц в составе более 11 человек из семи российских регионов создала сеть Telegram-каналов, где проводилась призывы к организации беспорядков в России в дни выборов в Государственную Думу с 17 по 20 сентября. Первого фигуранта дела Дмитрий Чебанов задержали. 16 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 212 УК РФ («Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках»).