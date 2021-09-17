В российском регионе 100 школьных классов ушли на карантин

В Курганской области около 100 школьных классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

В школе в Курганской области около 100 школьных классов закрыли на карантин из-за ОРВИ. Об этом заявил директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров, сообщает URA.RU.

«У нас закрыты 23 дошкольные группы (...), потому что там произошла определенная вспышка ОРВИ. И около 100 классов у нас тоже закрыто. В основном это классы начальных школ», — заявил Кочеров.

Он добавил, что из-за COVID-19 на карантин и дистанционное обучение в российском регионе переведены 15 классов. Директор областного департамента отметил, что решение о временном переводе на онлайн-обучение из-за вспышки инфекционных заболеваний могут принять только на заседании оперштаба.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября десятки классов почти 20 школ Алтайского края ушли на карантин из-за того, что у кого-то из учеников была обнаружена новая коронавирусная инфекция. При этом образовательный процесс школьников не остановился — их перевели на дистанционное обучение.

