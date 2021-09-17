Появились новые подробности убийства мальчика бульдогом в США

Собака до смерти искусала девятилетнего мальчика Фрэнки МакРитчи (Frankie MacRitchie) из американского города Плимута, пока его мать отдыхала с друзьями в соседней машине, следователи назвали окончательную причину смерти ребенка, пишет Daily Mail.

Появились новые подробности убийства, произошедшего в апреле 2019 года. Женщина заперла сына, страдающего болезнью сердца, с 45-килограммовым бульдогом друзей в машине в парке отдыха Tencreek Holiday Park. Она пошла в магазин, а потом отправилась к друзьям в соседний фургон. Вернувшись обратно через 2,5 часа, американка обнаружила сына в луже крови.

Следствие пришло к выводу, что мальчик умер от потери крови, вызванной множественными укусами, после того, как его оставили наедине с собакой. На теле нашли 54 травмы, в том числе на голове и шее. «Концентрация повреждений на голове и шее соответствует общепризнанному поведению собак при нападении», — отметили эксперты. Расследование дела продолжается.

Ранее собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке. Ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. В какой-то момент он вышел во двор частного дома, и на него набросился один из псов.