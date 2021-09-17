На паспорте Шойгу заметили именную обложку с дореформенной орфографией

На паспорте у министра обороны России Сергея Шойгу заметили именную обложку с русской дореформенной орфографией. Снимок, сделанный на одном из избирательных участков Московской области, опубликовал Telegram-канал кремлевского пула РИА Новости.

На обложке написано: «Паспорт гражданина Государства Российского <...> Шойгу Сергея Кужугетовича».

Министр обороны проголосовал на выборах депутатов Госдумы на участке для голосования, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск в Подмосковье. В разговоре с ТАСС Шойгу отметил, что для каждого гражданина участие в выборах по избранию законодательной власти — это важная и ответственная задача.

Ранее 17 сентября стало известно, что у Шойгу родилась внучка. Младшая дочь главы Минобороны Ксения стала матерью впервые.

В 2021 году голосование на выборах в Государственную Думу проходит в период с 17 по 19 сентября. Проголосовать на выборах можно как на избирательном участке, так и онлайн.

