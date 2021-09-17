У дочери Шойгу и блогера Cтолярова родился ребенок

У дочери Сергея Шойгу Ксении и блогера Алексея Столярова родился ребенок

У Ксении Шойгу и спортивного блогера Алексея Столярова родился ребенок. Об этом дочь главы Минобороны Сергея Шойгу сообщила в пятницу, 17 сентября, на своей странице в Instagram.

Супруг Ксении опубликовал фото из родильной палаты и рассказал, что у них — девочка. Младшая дочь Сергея Шойгу стала мамой впервые.

Ранее Алексей Столяров рассказывал, что сильно волновался, когда общался с министром обороны России и просил руки Ксении.

В декабре 2020 года Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Ее избрали на заседании Олимпийского комитета России (ОКР).

