Пентагон признал ошибкой авиаудар американского беспилотника по Кабулу

Пентагон: авиаудар США по Кабулу, в результате которого погибли гражданские, был ошибкой

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что атака американского беспилотника по Кабулу, в результате которой погибли мирные жители, была ошибкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам расследования ведомства, при атаке 29 августа погибли 10 гражданских лиц, в том числе и дети. Маккензи признал, что несет полную ответственность за произошедшее и извинился за его «трагический исход». «Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб», — сказал он. Отмечается, что американская сторона изучает возможность выплатить компенсации семьям погибших.

29 августа, американский беспилотник атаковал начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным телеканала Al Jazeera, в результате атаки погибли 12 человек, находившихся рядом с машиной, шестеро из них — дети.

