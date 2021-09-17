Российские отели предложили штрафовать за завышение стоимости проживания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила штрафовать собственников гостиниц за многократное завышение стоимости проживания во время значимых мероприятий, законопроект готовы поддержать в профильном комитете Госдумы России по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи, пишут «Известия».

Речь идет об отелях, расположенных в крупных городах. Пока в законопроекте указаны только Петербург, Владивосток и Сочи. Авторы предлагают рассчитывать стоимость номера по методике, утвержденной правительством. Кроме того, ФАС считает, что владельцы должны информировать постояльцев о предельной цене за проживание, а также размещать об этом информацию на своих сайтах.

В случае завышения цены должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и юридические лица заплатят в двукратном размере излишне полученной выручки. В случае отсутствия данных о стоимости услуг должностных лиц хотят привлекать к штрафу в размере от 20 до 40 тысяч рублей, бизнесменов — от 50 до 150 тысяч рублей, компании — от 300 до 500 тысяч рублей.

Как отметили в ФАС, законопроект призван бороться с завышением цен во время проведения таких крупных международных мероприятий как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) или Восточный экономический форум (ВЭФ). В ведомстве привели в пример Петербург, в котором во время ПМЭФ стоимость номеров возрастает до 300 процентов.

Ранее эксперты в области путешествий посоветовали россиянам обращать внимание на фотографии номера при выборе гостиницы для отдыха. Снимок может быть сделан на широкоугольный объектив — углы кадра при этом неестественно расширены. Специалисты отмечают, что в реальности площадь номера оказывается в два раза меньше, чем на фото.