Самый популярный iPhone рекордно подешевел

Выпущенный в 2019 году iPhone 11 подешевел до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, стоимость популярного смартфона Apple в стартовой версии с накопителем на 64 гигабайта на российском рынке снизилась до 44 тысяч рублей. Авторы отметили, что изначально модель была доступна за 60 тысяч рублей: «Уже сейчас его можно купить на более чем 25 процентов дешевле».

Специалисты связали удешевление с недавним анонсом нового поколения смартфонов американского бренда.

Выпущенный в 2019 году iPhone 11 получил 6,1-дюймовый IPS-экран с вырезом под Face ID, стеклянный корпус, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную основную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Также девайс имеет влагозащиту, NFC, стереодинамики, поддержку быстрой зарядки.

Несмотря на то, что устройство вышло на рынок два года назад, iPhone 11 до сих пор доступен для покупки в интернет-магазине Apple. Здесь стоимость стартовой версии гаджета составляет 50 тысяч рублей.

Базовый смартфон Apple 2019 года выпуска неоднократно признавался одним из самых востребованных телефонов на рынке. В середине сентября специалисты сервиса «Билайн.Аналитика» назвали iPhone 11 самым популярным устройством в России среди смартфонов марки Apple.