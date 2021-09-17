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Нетребко рассказала о вещих снах про пандемию

Оперная певица Нетребко заявила, что перед пандемией видела сны про болезни и катастрофу
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Анна Нетребко
Анна Нетребко
Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко заявила, что ей грезились сны про пандемию коронавируса. Она призналась, что периодически к ней приходят вещие видения, пишут «Известия».

Нетребко рассказала, что у нее иногда бывают «странные предвидения». Перед пандемией коронавируса певица видела огромное количество снов о болезнях, катастрофах и изменениях мира. При этом Нетребко уверена, что у нее отсутствуют экстрасенсорные способности.

«Но то, что я обладаю особой энергетикой, — абсолютно точно. Знаю, что могу делать какие-то вещи, которые другие делать не могут. Но, конечно, я этим не пользуюсь, все происходит само собой», — подчеркнула она.

Кроме того, Нетребко рассказала об увлечении кулинарией. Она призналась, что уже почти дописала собственную книгу рецептов.

Ранее Нетребко разработала чайные сервизы совместно с мастерами Императорского фарфорового завода. Коллекцию под названием «Аида» выпустили ограниченным тиражом в 2016 году.

18 сентября Анна Нетребко встретит 50-летний юбилей. В честь дня рождения певица устроит концерт, который удивит «всех любителей музыки».

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