Российская оперная певица Анна Нетребко оказалась рядом с местом стрельбы в Вене. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.

Судя по кадрам, она и ее соседи на момент записи находились на крыше дома. По словам народной артистки, в квартале, где она остановилась, уже стихли выстрелы.

«У нас тут произошла стрельба, прямо рядом с нами. С нами все в порядке, наша соседка видела стрельбу, она очень напугана. Видела стрельбу, панику, бегущих людей, крики», — рассказала Нетребко и добавила, что в настоящее время жители ждут новостей с места событий.

Стрельба в Вене началась вечером 2 ноября. По официальным данным, огонь велся из шести точек. Один человек погиб, еще несколько были ранены, в их числе полицейский. Правоохранители ликвидировали одного из подозреваемых.

В местных СМИ также появились кадры задержания подозреваемых. На них несколько мужчин в белом стоят, подняв руки вверх. Официально информация о задержании еще не подтверждена.