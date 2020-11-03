В центре Вены задержали четырех террористов

В центре Вены на площади Грабен полиция задержала четырех террористов, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал OE24.

На опубликованных телеканалом кадрах задержанные, одинаково одетые в белые брюки, стояли с поднятыми вверх руками.

Ранее полиция Австрии сообщила, что атаки устроили несколько вооруженных человек в шести разных частях города. Первые выстрелы раздались в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги на Зайтенштеттенгассе в центре Вены.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошла стрельба. В результате нападения один человек погиб, несколько пострадали, в том числе тяжело раненный полицейский. Одного из нападавших удалось задержать. Другой, по неподтвержденной информации, подорвал себя. Министерство внутренних дел Австрии не исключило, что нападение может быть терактом.