Онищенко назвал новогодние праздники ненужными

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался по поводу утвержденного правительством России календаря праздников на 2022 год. Политик считает, что от длительных каникул на Новый год нужно уходить, а в мае следует избавляться от такого большого числа выходных. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру» и высказал удовлетворение тем, что в этом вопросе уже есть подвижки.

Ранее были названы дни, в которые россияне будут отдыхать в 2022 году. Календарь праздников утвердило правительство России, о чем сообщили в Telegram-канале ведомства.

Так, стало известно, что новогодние каникулы продлятся десять дней, с 31 декабря по 9 января. Праздничные дни 1 и 2 января, выпавшие на субботу и воскресенье, решено перенести на 3 и 10 мая. На майские праздники россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, затем еще четыре дня — с 7 по 10 мая.

В феврале предполагается выходной 23-го числа в честь Дня защитника Отечества, он выпадает на среду, а 5 марта, суббота, переносится на понедельник, 7 марта, таким образом, трудящиеся в честь Международного женского дня получат выходные с 6-го по 8-е число. Также нерабочими останутся периоды 11-13 июня и 4-6 ноября.

Долгие каникулы не нужны

В разговоре с «Лентой.ру» Онищенко отметил, что не считает целесообразным давать россиянам так много времени на оплаченный государством отдых. В частности, он убежден, что десять дней для празднования Нового года — это чрезмерно. Он выразил удовлетворение тем, что в мае решено разбить праздники рабочими днями.

«По поводу новогодних праздников я по-прежнему считаю, что иметь целую декаду выходных — это ни к чему. А в мае есть подвижки. Там есть рабочие дни между 1 и 9 мая, это уже хорошо. Так что все идет в нужном направлении», — заявил Онищенко.

Ранее в Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников из-за майских каникул. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, длительные выходные весной едва ли будут компенсированы за счет других праздничных дней, в том числе новогодних. Этот вопрос не обсуждался в администрации, отметил он.