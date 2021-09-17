В Госдуме назвали дискуссию о нужности длительных каникул не влияющей на закон

Члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов высказались по поводу выходных в 2022 году, определенных правительством России. По их мнению, дискуссия о необходимости длительных каникул на Новый год и в мае будет всегда, однако на сегодняшний день общество пришло к консенсусу и приняло их необходимость. Так, председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что предложения по структуре выходных дней редки и не находят поддержки среди депутатов. Член комитета Михаил Тарасенко в свою очередь отметил, что бизнес успел адаптироваться к новогодним и майским каникулам и выстроил свою работу так, чтобы нести минимальные потери.

Ранее стало известны даты выходных дней на 2022 год. Их утвердило правительство России, о чем сообщается в Telegram-канале органа исполнительной власти. Так, новогодние выходные в России в 2022 году пройдут с 1 по 9 января. При этом 1 и 2 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая 2022 года. В Мае 2022 года россиян ожидают каникулы с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также выходными стали 23 февраля и 6,7 и 8 марта.

Многолетняя дискуссия без законодательных изменений

Вопрос о нужности длительных выходных на Новый год и в мае поднимается регулярно, отметил Ярослав Нилов. При этом, как отметил политик, существует определенная закономерность в выборе тона, с которым эта тема обсуждается до и по прошествии праздников. «Как только начинают говорить про сокращение праздников, тут же начинают, например, журналисты, поднимать вопрос в таком ракурсе, якобы россиян лишают выходных. Как только прошли эти выходные, эти же журналисты начинают говорить о негативных последствиях», — сказал он.

По мнению политика, эти качели общественного мнения никуда не исчезнут и к этому нужно относиться спокойно. «Эта дискуссия многолетняя и не прекращающаяся с учетом того, что есть и сторонники, и противники длинных выходных. И те, и другие имеют свою имеющую место быть аргументацию. Однако эта дискуссия пока к законодательным изменениям не привела», — резюмировал Нилов.

Он рассказал, что ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал ввести универсальный подход в определении выходных дней в новогодний период. Согласно его инициативе, 1, 2 и 3 января должны были стать обязательными выходными, их статус закреплялся бы законом. Все остальные дни до Рождества, то есть до 7 января, считались бы дополнительными днями оплачиваемого отпуска, то есть россияне получили бы возможность самостоятельно решать, работать в этот период или нет. «Эта идея не нашла поддержки, других альтернативных предложений мы на данный момент не имеем», — отметил Нилов.

«Что точно нужно сделать, и о чем президент [России Владимир Путин] говорил, так это зафиксировать 31 декабря выходным днем. В этом году этот вопрос решен, в следующем тоже, поскольку тогда 31 число выпадает на выходной день. Но как в предыдущие два года была календарная чехарда. Считаю, что нужно либо 8 января перенести на 31 и сделать с 31 декабря по 7 января выходными днями, либо обязать правительство во время переносов всегда делать 31 декабря выходным днем», — предложил политик.

Длительные праздники — это традиция

Михаил Тарасенко в беседе с «Лентой.ру» выразил согласие с председателем профильного комитета Госдумы. Он также считает, что вопрос о нужности и влиянии каникул будет подниматься из года в год, однако он убежден, что сегодня эта тема уже не вызывает таких бурных реакций, как это было в девяностых и нулевых годах.

«По-разному общественность относилась к этому подходу. Мы в Госдуме получали массу возмущений и вместе с тем поддержку. Особенно это устраивало родителей, у которых есть дети, потому что у них появилась возможность провести каникулы с семьей. Как всегда, есть те кто за, есть те, кто против, и те кто относится к этому вопросу индифферентно. В целом, мне представляется, что общество уже согласилось с таким подходом и будем говорить прямо, каких-то протестов на этот счет не наблюдается, то есть тема ушла на второй план», — заключил собеседник «Лента.ру».

Тарасенко отметил, что длинные каникулы на праздники существуют в традициях многих стран, в этом РФ не является новатором. «В Европе, например, есть рождественские каникулы. И я думаю, что наши новогодние длинные выходные созвучны с тенденциями, появившимися после 91-го года в мире», — отметил политик.

Тарасенко убежден, что бизнес уже адаптировался к периодам выходных дней и выстроил свою работу таким образом, чтобы не нести потерь. Социальная среда также успела подстроиться под каникулы. Так, уверен политик, новогодние каникулы идут на пользу семьям, которые проводят вместе больше времени, а майские — домашнему сельскому хозяйству, поскольку многие граждане используют эти дни для проведения времени в огороде.

Ранее в Кремле оценили возможность сокращения новогодних праздников из-за майских. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, длинные выходные в мае едва ли будут компенсированы за счет других праздничных дней, в том числе новогодних.