В ДТП погиб ловивший ангарского маньяка майор полиции

В Иркутской области погиб майор полиции Денис Павлов, входивший в группу по раскрытию тяжких преступлений, совершенных маньяками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, вечером 15 сентября Павлов возвращался домой в Ангарск из Иркутска, где он служил. По дороге его автомобиль Lada сломался, и он, включив аварийные сигналы, съехал на обочину и припарковался за пределами проезжей части.

Через некоторое время 38-летний водитель на BMW не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину Павлова, сам полицейский от полученных травм скончался. В связи с ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Майор Денис Павлов вместе со своим младшим братом Евгением Савиных был включен в состав группы по расследованию серийных преступлений против половой неприкосновенности с момента ее создания в 2002 году. При их активном участии в Иркутской области удалось установить и поймать Ангарского маньяка Михаила Попкова, который убил 84 женщины, и Павла Шувалова, подозреваемого в причастности к 24 убийствам, а также раскрыть несколько десятков других тяжких преступлений.

Павлов был награжден медалью МВД «За доблесть в службе», медалями «За отличие в службе» всех трех степеней, более 20 раз поощрялся за отличную работу.

После ликвидации «маньячной группы» в 2019 году он был переведен в отдел по раскрытию преступлений против личности управления МВД по Иркутской области.

У Павлова остались жена и несовершеннолетняя дочь.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего.

