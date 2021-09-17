Названы пути решения «русского вопроса» в Прибалтике

Проблема русских в Прибалтике разрешится естественным путем. Своим мнением о перспективах русскоязычной общины в странах региона с «Лентой.ру» поделился житель Риги Алексей в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза.

Он считает, что со сменой поколений все русскоязычное население региона либо уедет, либо ассимилируется. В пример Алексей привел свою семью, подчеркнув что его внуки уже вряд ли будут говорить по-русски.

«Мне бы хотелось верить, что у них уже не будет конфликтов никаких на тему национальной принадлежности, останется две идентичности: общеевропейская и местная. Так явно будет лучше», — уверен он.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации, распространению которого «нужно положить конец». Он заявил, что большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского, и предсказал его вытеснение в стране английским языком.

Русский язык является родным почти для 40 процентов жителей Латвии. В январе республика отказалась проводить референдум об образовании на русском языке. Подписи хотела собрать партия «Новое согласие». По новому закону страны, в школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов должно преподаваться на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Окончательно реформа вступит в действие с 1 сентября 2021 года.