Латвийка отстояла в суде свое право говорить на работе на русском

В Великобритании латвийка отстояла в суде право говорить на работе на своем родном языке. Об этом пишет Metro.

Сообщается, что ранее британский производитель орехов и сухофруктов Humdinger Limited уволил свою сотрудницу Альбину Соколову за то, что она разговаривала на русском языке со своими коллегами на заводе. Несмотря на то что работница плохо владеет английским языком, работодатель обязал ее обращаться к другим сотрудникам в рабочее время исключительно на нем. Кроме того, ей также отказывали в услугах переводчика во время встреч с начальством.

Британский суд счел, что установленная на производстве языковая политика была «необходимой». В то же время он назвал «неоправданным» требование об использовании сотрудниками исключительно английского языка во время рассмотрения дисциплинарных вопросов и жалоб у начальства.

Суд признал увольнение Соколовой несправедливым и обязал Humdinger Limited выплатить латвийке 10,8 тысячи фунтов (более 1,1 миллиона рублей) в качестве компенсации за оскорбление чувств и косвенную расовую дискриминацию.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации, распространению которого «нужно положить конец». Он заявил, что большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского, и предсказал его вытеснение в стране английским языком.